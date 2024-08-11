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ВС России поразили три пусковые установки и станцию Patriot

Ведомости

Российские силы поразили три украинские пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», – говорится в сообщении.

ВС РФ также нанесли поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая французская авиационная бомба Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и чешские Vampire, а также 71 беспилотник, 30 из которых – вне зоны спецоперации.

Украина потеряла два танка, БМП, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и два автомобиля в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Там же была уничтожена хорватская 122-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Поражение ВСУ подразделениями группировки «Запад» было нанесено в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка ЛНР и Торской ДНР. На направлении Украина потеряла танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены британские 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм гаубица L-119 и американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в российскую Курскую область. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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