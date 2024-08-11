ВС России поразили три пусковые установки и станцию Patriot
Российские силы поразили три украинские пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», – говорится в сообщении.
ВС РФ также нанесли поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая французская авиационная бомба Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и чешские Vampire, а также 71 беспилотник, 30 из которых – вне зоны спецоперации.
Украина потеряла два танка, БМП, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и два автомобиля в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Там же была уничтожена хорватская 122-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Поражение ВСУ подразделениями группировки «Запад» было нанесено в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка ЛНР и Торской ДНР. На направлении Украина потеряла танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены британские 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм гаубица L-119 и американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в российскую Курскую область. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.