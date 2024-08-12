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The Times: в Киеве готовятся к ответу на атаки Курской области

Ведомости

Официальные лица в Киеве готовятся к ударам ВС РФ по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные украинские источники из военной сферы.

«Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что что-то вроде "Курска" не останется безнаказанным», – сказал источник.

По мнению собеседника издания, «это будут не просто четыре ракеты»: их может быть сотни, в том числе, сложное вооружение – крылатые ракеты, баллистические ракеты и дроны-камикадзе, что станет «большой проблемой» для украинской противовоздушной обороны. 

После заседания Совета национальной безопасности 9 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил планы по дальнейшему усилению противовоздушной обороны, добавил источник.

AFP со ссылкой на украинского чиновника также пишет, что Украина готовится к крупномасштабным ракетным ударам, в том числе «по центрам принятия решений». Украинский чиновник заявил, что ожидает, что России «в конце концов» удастся остановить атаку на Курскую область.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. На следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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