The Times: в Киеве готовятся к ответу на атаки Курской области
Официальные лица в Киеве готовятся к ударам ВС РФ по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные украинские источники из военной сферы.
«Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что что-то вроде "Курска" не останется безнаказанным», – сказал источник.
По мнению собеседника издания, «это будут не просто четыре ракеты»: их может быть сотни, в том числе, сложное вооружение – крылатые ракеты, баллистические ракеты и дроны-камикадзе, что станет «большой проблемой» для украинской противовоздушной обороны.
После заседания Совета национальной безопасности 9 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил планы по дальнейшему усилению противовоздушной обороны, добавил источник.
AFP со ссылкой на украинского чиновника также пишет, что Украина готовится к крупномасштабным ракетным ударам, в том числе «по центрам принятия решений». Украинский чиновник заявил, что ожидает, что России «в конце концов» удастся остановить атаку на Курскую область.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. На следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.