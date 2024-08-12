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WSJ: США опасаются «жестокого возмездия» России за атаку ВСУ на Курскую область

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможностью «жестокого возмездия» со стороны РФ за атаку ВСУ на территорию Курской области. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Власти США, по данным издания, опасаются массированного удара со стороны РФ по критической инфраструктуре Украины. Отмечается, что риск атаки ВСУ заключается в потере позиций на других участках линии соприкосновения.

По мнению военных экспертов, опрошенных газетой, цель украинской атаки остается неясной, учитывая огромное давление на собственные оборонительные линии Украины.

«Операция в Курской области требует значительных ресурсов, особенно пехотных подразделений, которые могут быть более необходимы в других местах», – рассказал военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Однако, по словам источников в Белом доме, опасения по поводу эскалации не сильно выросли. Ожидается, что региональные бои оставят Москве пространство для «не чрезмерной реакции».

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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