WSJ: США опасаются «жестокого возмездия» России за атаку ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.