Кабмин распространит действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Об этом сообщает правительство.
«Очередной этап такой работы [по углублению российско-белорусской интеграции] – это развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», – заявил Мишустин.
По словам премьера, действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.
О планах запуска совместного полиса стало известно 30 ноября 2023 г. В Госдуме отмечали, что автовладельцы России и Белоруссии смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации авто либо же на территории всего Союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что эта инициатива «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства». Володин также отметил важность подготовки модельных законов, поскольку формирование единого правового поля сближает позиции Москвы и Минска.