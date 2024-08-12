Кабмин распространит действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября

О планах запуска совместного полиса стало известно 30 ноября 2023 г. В Госдуме отмечали, что автовладельцы России и Белоруссии смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации авто либо же на территории всего Союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что эта инициатива «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства». Володин также отметил важность подготовки модельных законов, поскольку формирование единого правового поля сближает позиции Москвы и Минска.