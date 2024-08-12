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Кабмин распространит действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Об этом сообщает правительство.

«Очередной этап такой работы [по углублению российско-белорусской интеграции] – это развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», – заявил Мишустин.

По словам премьера, действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.

О планах запуска совместного полиса стало известно 30 ноября 2023 г. В Госдуме отмечали, что автовладельцы России и Белоруссии смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации авто либо же на территории всего Союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что эта инициатива «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства». Володин также отметил важность подготовки модельных законов, поскольку формирование единого правового поля сближает позиции Москвы и Минска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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