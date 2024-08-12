Путин проведет переговоры с президентом Палестины 13 августа

В ноябре 2023 г. в Кремле сообщили о переносе поездки президента Палестины в Россию. Визит Аббаса в РФ был анонсирован еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля, в результате чего погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».