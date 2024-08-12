Путин проведет переговоры с президентом Палестины 13 августа
Президент РФ Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в связи с обострением палестино-израильского конфликта и по гуманитарному кризису в секторе Газа.
О том, что Аббас посетит Россию 12 августа, сообщило агентство ТАСС 10 августа. По информации СМИ, визит продлится два дня.
В ноябре 2023 г. в Кремле сообщили о переносе поездки президента Палестины в Россию. Визит Аббаса в РФ был анонсирован еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля, в результате чего погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
Эскалация конфликта в регионе началась в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.