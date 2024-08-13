СВР: США рассматривают экс-главу МВД в качестве будущего президента Украины
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассматривается в США в качестве кандидата на замену Владимира Зеленского на посту президента страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
СВР уточняет, что к «сильным сторонам» Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с европейскими лидерами. Такая замена, отмечается, позволит Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией.
До тех пор пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.