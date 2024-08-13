В США считают непростым намерение повторить успех Олимпиады 1984 года
Организаторы Олипмпийских игр-2028 в США намереваются повторить успех игр 1984 г. в Лос-Анджелесе, однако признают, что это будет непросто. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что еще в 2019 г. Эрик Гарсетти, тогдашний мэр, заявил, что ожидает инвестиций в город не мене чем на $1 млрд. Как сообщает газета, нынешняя мэр Карен Басс считает, что ключевым вопросом остается взаимодействие всех предприятий города.
Частная группа, организующая Игры, LA28 предполагает бюджет почти в $7 млрд для покрытия расходов, связанных с организацией мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия. В рамках усилий города по проведению Игр 2028 г. чиновники Лос-Анджелеса и калифорнийские законодатели согласились оказать финансовую поддержку. Город согласился покрыть первые $270 млн, а штат покроет следующие $270 млн.
Газета отмечает, что для реализации планов по проведению Олимпийских игр в профиците потребуется сделать сразу несколько крупных вложений в конструкцию инфраструктуры, что повышает риски.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса получит допфинансирование на сумму $14 млрд, которая включает в себя добавление автоматизированного погрузчика, соединяющих центральный терминал с железнодорожным транзитом и новым объектом проката автомобилей.
Ожидается, что будут направлены дополнительные инвестиции в уже существующие объекты спортивной инфраструктуры. Как заявляли чиновники, игры 1984 г., которые проходили на существующих объектах, таких как Колизей, стадион «Роуз Боул» и Павильон Поли, баскетбольная арена U.C.L.A., принесли инвестиций в размере $223 млн, что эквивалентно $670 млн.