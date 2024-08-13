Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В США считают непростым намерение повторить успех Олимпиады 1984 года

Ведомости

Организаторы Олипмпийских игр-2028 в США намереваются повторить успех игр 1984 г. в Лос-Анджелесе, однако признают, что это будет непросто. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что еще в 2019 г. Эрик Гарсетти, тогдашний мэр, заявил, что ожидает инвестиций в город не мене чем на $1 млрд. Как сообщает газета, нынешняя мэр Карен Басс считает, что ключевым вопросом остается взаимодействие всех предприятий города.

Частная группа, организующая Игры, LA28 предполагает бюджет почти в $7 млрд для покрытия расходов, связанных с организацией мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия. В рамках усилий города по проведению Игр 2028 г. чиновники Лос-Анджелеса и калифорнийские законодатели согласились оказать финансовую поддержку. Город согласился покрыть первые $270 млн, а штат покроет следующие $270 млн.

Газета отмечает, что для реализации планов по проведению Олимпийских игр в профиците потребуется сделать сразу несколько крупных вложений в конструкцию инфраструктуры, что повышает риски.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса получит допфинансирование на сумму $14 млрд, которая включает в себя добавление автоматизированного погрузчика, соединяющих центральный терминал с железнодорожным транзитом и новым объектом проката автомобилей.

Ожидается, что будут направлены дополнительные инвестиции в уже существующие объекты спортивной инфраструктуры. Как заявляли чиновники, игры 1984 г., которые проходили на существующих объектах, таких как Колизей, стадион «Роуз Боул» и Павильон Поли, баскетбольная арена U.C.L.A., принесли инвестиций в размере $223 млн, что эквивалентно $670 млн.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных