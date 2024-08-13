В США считают непростым намерение повторить успех Олимпиады 1984 года

Отмечается, что еще в 2019 г. Эрик Гарсетти, тогдашний мэр, заявил, что ожидает инвестиций в город не мене чем на $1 млрд. Как сообщает газета, нынешняя мэр Карен Басс считает, что ключевым вопросом остается взаимодействие всех предприятий города.