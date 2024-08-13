Генштаб Украины закрыл въезд в 20-километровую зону Сумской области
Приграничная 20-километровая зона Сумской области Украины будет закрыта для всех категорий граждан, кроме местных жителей. Об этом сообщил украинский Генштаб.
Въехать на территорию можно будет по паспортам граждан Украины с отметкой о регистрации проживания в этой зоне. Решение объяснили «увеличением интенсивности боевых действий».
12 августа стало известно, что въезд в Краснояружский район Белгородской области полностью закрыт в связи с напряженной оперативной обстановкой. Глава муниципалитета Андрей Миськов подчеркнул, что закрытие въезда стало вынужденной временной мерой, необходимой для обеспечения безопасности.
Краснояружский район находится на западе Белгородской области. Муниципалитет граничит с Сумской областью Украины на западе и с Беловским районом Курской области на севере. 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. 9 августа обстановку в области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.