Генштаб Украины закрыл въезд в 20-километровую зону Сумской области

Краснояружский район находится на западе Белгородской области. Муниципалитет граничит с Сумской областью Украины на западе и с Беловским районом Курской области на севере. 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. 9 августа обстановку в области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.