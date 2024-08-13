Временного поверенного Молдавии в России вызвали в МИД

«Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», – говорится в сообщении.