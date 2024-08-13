Временного поверенного Молдавии в России вызвали в МИД
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», – говорится в сообщении.
МИД также указал на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооруженных сил с контингентами стран НАТО. Согласно сообщению ведомства, это противоречит нейтральному статусу Молдавии, а также ее обязательствам по уставным документам Содружества независимых государств.
Украина получила истребители F-16 в конце июля – начале августа. Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял, что часть самолетов Украина разместит за границей, чтобы они не стали «мишенью» на украинской территории. Позже в СМИ появилась информация, что истребители могут разместить в Молдавии. МИД страны опроверг эти планы, сообщив, что страна останется нейтральным государством.