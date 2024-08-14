Авиабаза США у газового месторождения в Сирии подверглась обстрелу

13 августа Reuters писало, что восемь военнослужащих США были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу в Сирии на прошлой неделе. Представитель Пентагона, генерал-майор ВВС США Патрик Райдер отмечал, что, по мнению американских властей, атака была совершена силами, поддерживаемыми Ираном, но Пентагон выясняет, кто именно стоит за нападением.