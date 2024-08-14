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Авиабаза США у газового месторождения в Сирии подверглась обстрелу

Ведомости

В направлении авиабазы США у газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было выпущено шесть снарядов, они не попали в объект, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, снаряды упали «в непосредственной близости» от американской авиабазы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В ответ коалиция во главе с США открыла артиллерийский огонь. По данным собеседника Reuters, снаряды выпустили «поддерживаемые Ираном ополченцы».

13 августа Reuters писало, что восемь военнослужащих США были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу в Сирии на прошлой неделе. Представитель Пентагона, генерал-майор ВВС США Патрик Райдер отмечал, что, по мнению американских властей, атака была совершена силами, поддерживаемыми Ираном, но Пентагон выясняет, кто именно стоит за нападением.

5 августа сообщалось, что по авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака выпустили две ракеты «Катюша». Известно как минимум о пяти раненых американских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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