Авиабаза США у газового месторождения в Сирии подверглась обстрелу
В направлении авиабазы США у газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было выпущено шесть снарядов, они не попали в объект, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, снаряды упали «в непосредственной близости» от американской авиабазы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В ответ коалиция во главе с США открыла артиллерийский огонь. По данным собеседника Reuters, снаряды выпустили «поддерживаемые Ираном ополченцы».
13 августа Reuters писало, что восемь военнослужащих США были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу в Сирии на прошлой неделе. Представитель Пентагона, генерал-майор ВВС США Патрик Райдер отмечал, что, по мнению американских властей, атака была совершена силами, поддерживаемыми Ираном, но Пентагон выясняет, кто именно стоит за нападением.
5 августа сообщалось, что по авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака выпустили две ракеты «Катюша». Известно как минимум о пяти раненых американских военнослужащих.