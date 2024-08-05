Reuters: по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке выпустили две ракеты

Сообщения о двух ракетах на авиабазе появилось на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Ряд СМИ предполагают, что Иран может атаковать Израиль в ближайшее время в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа. Точные сроки атак неизвестны, но они, по его словам, могут начаться в ближайшие 24-48 часов.