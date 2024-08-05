Reuters: по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке выпустили две ракеты
По авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке выпустили две ракеты «Катюша», сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.
Авиабаза расположена на западе Ирака. Согласно информации агентства, на ней размещены американские и другие международные силы. По словам источников, пока неясно, пострадал ли кто-то в результате атаки и есть ли разрушения. Один из источников в службе безопасности сообщил, что ракеты упали на территории базы.
Сообщения о двух ракетах на авиабазе появилось на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Ряд СМИ предполагают, что Иран может атаковать Израиль в ближайшее время в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа. Точные сроки атак неизвестны, но они, по его словам, могут начаться в ближайшие 24-48 часов.
В прошлом году авиабаза Айн-аль-Асад в Ираке уже подвергалась обстрелу. В октябре он также велся ракетами «Катюша». Серия ударов по американским базам была нанесена после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса».