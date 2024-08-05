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Reuters: по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке выпустили две ракеты

Ведомости

По авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке выпустили две ракеты «Катюша», сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.

Авиабаза расположена на западе Ирака. Согласно информации агентства, на ней размещены американские и другие международные силы. По словам источников, пока неясно, пострадал ли кто-то в результате атаки и есть ли разрушения. Один из источников в службе безопасности сообщил, что ракеты упали на территории базы.

Сообщения о двух ракетах на авиабазе появилось на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Ряд СМИ предполагают, что Иран может атаковать Израиль в ближайшее время в ответ на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа. Точные сроки атак неизвестны, но они, по его словам, могут начаться в ближайшие 24-48 часов.

В прошлом году авиабаза Айн-аль-Асад в Ираке уже подвергалась обстрелу. В октябре он также велся ракетами «Катюша». Серия ударов по американским базам была нанесена после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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