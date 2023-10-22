СМИ: авиабазу США в Ираке обстреляли
Военная авиабаза США Айн-аль-Асад в западной провинции Ирака Анбар подверглась обстрелу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в армии.
Обстрел, как утверждается, велся ракетами «Катюша», один взрыв был слышен внутри базы. Днем ранее, 21 октября, вблизи этого военного объекта были перехвачены два беспилотника. На базе, уточняет агентство, размещены американские и другие международные силы.
Ранее 19 октября СМИ также сообщали об обстреле дронами и ракетами этой и другой базы США недалеко от аэропорта Багдада. Как уточняло AP, в результате атаки несколько человек получили легкие ранения.
Серия ударов по американским базам была нанесена после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса», уточняет Reuters.