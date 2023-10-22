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СМИ: авиабазу США в Ираке обстреляли

Ведомости

Военная авиабаза США Айн-аль-Асад в западной провинции Ирака Анбар подверглась обстрелу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в армии.

Обстрел, как утверждается, велся ракетами «Катюша», один взрыв был слышен внутри базы. Днем ранее, 21 октября, вблизи этого военного объекта были перехвачены два беспилотника. На базе, уточняет агентство, размещены американские и другие международные силы.

Ранее 19 октября СМИ также сообщали об обстреле дронами и ракетами этой и другой базы США недалеко от аэропорта Багдада. Как уточняло AP, в результате атаки несколько человек получили легкие ранения.

Серия ударов по американским базам была нанесена после того, как иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по объектам США, если Вашингтон вмешается в конфликт Израиля и «Хамаса», уточняет Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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