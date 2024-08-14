Bild: Украина использует на фронте британских робопсов BAD.2

В феврале «Ведомости» писали, что в России в 2023 г. купили на 55% больше роботов-собак и на 41% больше роботов-помощников. Речь идет о недорогих (от 2000 до 5000 руб.) и небольших пользовательских устройствах с микрофоном, видеокамерой и встроенным голосовым ассистентом. Многие используют роботов-собак для развлечений, доверяя им досуг детей, домашних животных. Такие устройства используют для игры с котом или собакой, удаленного общения с питомцем и наблюдения за ним.