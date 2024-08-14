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Bild: Украина использует на фронте британских робопсов BAD.2

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют около 30 собак-роботов BAD.2. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на главу британской компании-производителя Brit Alliance Кайла Торберна.

«Собаки с камерами пробираются через окопы и подлесок, где украинские солдаты не должны подвергать себя ненужной опасности и где беспилотники уже не могут видеть», – так описывает издание работу робопсов.

Робопсов не могу обнаружить тепловизоры, они развивают скорость до 15 км/ч, могут работать в радиусе 3,5 км до пяти часов. Их стоимость варьируется от 4000 до 8000 евро.

В феврале «Ведомости» писали, что в России в 2023 г. купили на 55% больше роботов-собак и на 41% больше роботов-помощников. Речь идет о недорогих (от 2000 до 5000 руб.) и небольших пользовательских устройствах с микрофоном, видеокамерой и встроенным голосовым ассистентом. Многие используют роботов-собак для развлечений, доверяя им досуг детей, домашних животных. Такие устройства используют для игры с котом или собакой, удаленного общения с питомцем и наблюдения за ним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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