Bild: Украина использует на фронте британских робопсов BAD.2
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют около 30 собак-роботов BAD.2. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на главу британской компании-производителя Brit Alliance Кайла Торберна.
«Собаки с камерами пробираются через окопы и подлесок, где украинские солдаты не должны подвергать себя ненужной опасности и где беспилотники уже не могут видеть», – так описывает издание работу робопсов.
Робопсов не могу обнаружить тепловизоры, они развивают скорость до 15 км/ч, могут работать в радиусе 3,5 км до пяти часов. Их стоимость варьируется от 4000 до 8000 евро.
В феврале «Ведомости» писали, что в России в 2023 г. купили на 55% больше роботов-собак и на 41% больше роботов-помощников. Речь идет о недорогих (от 2000 до 5000 руб.) и небольших пользовательских устройствах с микрофоном, видеокамерой и встроенным голосовым ассистентом. Многие используют роботов-собак для развлечений, доверяя им досуг детей, домашних животных. Такие устройства используют для игры с котом или собакой, удаленного общения с питомцем и наблюдения за ним.