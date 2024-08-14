Прокуратура Польши заочно обвинила в шпионаже Павла Рубцова
Прокуратура Польши заочно предъявила обвинение журналисту Павлу Рубцову, который был возвращен в Россию в результате обмена заключенными. Об этом сообщает пресс-служба польской прокуратуры.
Польское ведомство обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку с апреля 2016 г. по февраль 2022 г. В частности, по версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом, так как республика является членом альянса. Деятельность обвиняемого якобы включала в себя получение и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки.
Со 2 марта 2022 г. по 31 июля 2024 г. Рубцов был под арестом.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых морпех Пол Уилан, гражданин России и Германии Кевин Лик, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и журналистка Алсу Курмашева.
В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.