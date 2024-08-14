Прокуратура Польши заочно обвинила в шпионаже Павла Рубцова

Польское ведомство обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку с апреля 2016 г. по февраль 2022 г. В частности, по версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом, так как республика является членом альянса. Деятельность обвиняемого якобы включала в себя получение и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки.