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Прокуратура Польши заочно обвинила в шпионаже Павла Рубцова

Ведомости

Прокуратура Польши заочно предъявила обвинение журналисту Павлу Рубцову, который был возвращен в Россию в результате обмена заключенными. Об этом сообщает пресс-служба польской прокуратуры.

Польское ведомство обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку с апреля 2016 г. по февраль 2022 г. В частности, по версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом, так как республика является членом альянса. Деятельность обвиняемого якобы включала в себя получение и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки.

Со 2 марта 2022 г. по 31 июля 2024 г. Рубцов был под арестом.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых морпех Пол Уилан, гражданин России и Германии Кевин Лик, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и журналистка Алсу Курмашева.

В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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