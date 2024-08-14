Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

21 июня этого года казахстанское издание NewTimes сообщило, что Лопаткина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взятки. Суд установил, что в 2019 г. Лопаткин, а также трое предпринимателей существенно завысили сумму контракта на ремонт кровель жилых домов, обеспечив его заключение с подконтрольной фирмой, вследствие чего похитили бюджетные средства на сумму свыше 7,5 млн руб.