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Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого заместителя главы администрации города Байконура. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

«Освободить Лопаткина Виктора Владимировича от должности первого заместителя главы администрации г. Байконур по его просьбе», – говорится в документе.

В августе 2021 г. «Коммерсантъ» писал об уголовном деле в отношении Лопаткина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки). Издание со ссылкой на источники писало, что речь может идти о получении Лопаткиным взятки в размере 1,2 млн руб.

21 июня этого года казахстанское издание NewTimes сообщило, что Лопаткина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взятки. Суд установил, что в 2019 г. Лопаткин, а также трое предпринимателей существенно завысили сумму контракта на ремонт кровель жилых домов, обеспечив его заключение с подконтрольной фирмой, вследствие чего похитили бюджетные средства на сумму свыше 7,5 млн руб. 

Помимо этого, в 2019 и 2020 гг. первый замглавы администрации Байконура получил взятки на суммы 1,35 млн руб. и 1,74 млн руб. от предпринимателей за способствование заключению ряда иных государственных контрактов. Его признали виновным по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 6 с. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки).

О приговоре сообщали и в следственном отделе Следственного комитета России на комплексе «Байконур». В сообщении не указывалось имя Лопаткина, но упоминалась должность первого замглавы администрации Байконура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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