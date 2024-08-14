Мишустин освободил Лопаткина от должности первого замглавы Байконура
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Виктора Лопаткина от должности первого заместителя главы администрации города Байконура. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.
«Освободить Лопаткина Виктора Владимировича от должности первого заместителя главы администрации г. Байконур по его просьбе», – говорится в документе.
В августе 2021 г. «Коммерсантъ» писал об уголовном деле в отношении Лопаткина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки). Издание со ссылкой на источники писало, что речь может идти о получении Лопаткиным взятки в размере 1,2 млн руб.
21 июня этого года казахстанское издание NewTimes сообщило, что Лопаткина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взятки. Суд установил, что в 2019 г. Лопаткин, а также трое предпринимателей существенно завысили сумму контракта на ремонт кровель жилых домов, обеспечив его заключение с подконтрольной фирмой, вследствие чего похитили бюджетные средства на сумму свыше 7,5 млн руб.
Помимо этого, в 2019 и 2020 гг. первый замглавы администрации Байконура получил взятки на суммы 1,35 млн руб. и 1,74 млн руб. от предпринимателей за способствование заключению ряда иных государственных контрактов. Его признали виновным по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 6 с. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки).
О приговоре сообщали и в следственном отделе Следственного комитета России на комплексе «Байконур». В сообщении не указывалось имя Лопаткина, но упоминалась должность первого замглавы администрации Байконура.