Посол в Лондоне: Россия отреагирует на инициативы Запада по созданию ракет
Россия будет вынуждена реагировать на инициативы западных стран по совместному созданию ракет средней дальности, такие идеи очень опасны, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью «РИА Новости».
«Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 г. Разумеется, мы будем вынуждены реагировать в плане компенсационных мер наиболее приемлемым для нас образом», – заявил Келин.
Он также отметил, что СМИ Великобритании начали писать на эту тему после визита министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля, где была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству. По словам Келина, в документе прописана возможность взаимодействия Британии с ФРГ и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.
Дипломат коснулся темы возможного присоединения Лондона к программе ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования, для реализации которой были объединены усилия Франции, Германии, Польши и Италии. Келин отметил, что Лондон официально не подтверждает свое возможное участие в проекте.
25 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания рассматривает возможность разработки совместно с Германией ракет дальностью более 3000 км, которые «могут обезвредить» ядерное оружие России.