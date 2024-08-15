Посол в Лондоне: Россия отреагирует на инициативы Запада по созданию ракет

Он также отметил, что СМИ Великобритании начали писать на эту тему после визита министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля, где была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству. По словам Келина, в документе прописана возможность взаимодействия Британии с ФРГ и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.