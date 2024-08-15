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Посол в Лондоне: Россия отреагирует на инициативы Запада по созданию ракет

Ведомости

Россия будет вынуждена реагировать на инициативы западных стран по совместному созданию ракет средней дальности, такие идеи очень опасны, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью «РИА Новости».

«Согласно подаче в СМИ, европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют развертывать на территории ФРГ с 2026 г. Разумеется, мы будем вынуждены реагировать в плане компенсационных мер наиболее приемлемым для нас образом», – заявил Келин.

Он также отметил, что СМИ Великобритании начали писать на эту тему после визита министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля, где была подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству. По словам Келина, в документе прописана возможность взаимодействия Британии с ФРГ и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.

Дипломат коснулся темы возможного присоединения Лондона к программе ELSA по созданию ракет средней дальности наземного базирования, для реализации которой были объединены усилия Франции, Германии, Польши и Италии. Келин отметил, что Лондон официально не подтверждает свое возможное участие в проекте.

25 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания рассматривает возможность разработки совместно с Германией ракет дальностью более 3000 км, которые «могут обезвредить» ядерное оружие России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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