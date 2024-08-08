США и Австралия будут вместе производить новые ракеты большой дальности

США и Австралия будут вместе производить новые ракеты большой дальностиТаким образом Вашингтон продолжает сдерживание КНР и снижает собственные издержки
США и Австралия приблизились к достижению договоренностей о налаживании совместного производства высокоточных ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) и новых Precision Strike Missile (PrSM) увеличенной дальности. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин по итогам переговоров в Аннаполисе с представителями Австралии в формате 2 + 2 (на уровне министров обороны и иностранных дел), передает Reuters.
«К концу года мы намерены подписать два меморандума о взаимопонимании по критически важным боеприпасам. Первый предусматривает начало производства ракет GMLRS для РСЗО в Австралии к 2025 г. Второй содействует производству, обеспечению и разработке высокоточной ракеты PrSM», – сказал Остин. По его мнению, совместная с Канберрой работа обеспечит США необходимые «в ближайшие десятилетия» возможности.
Если производящиеся сейчас образцы высокоточных ракет GMLRS, которые с 2022 г. поставляются и Украине, могут бить на расстояние до 80 км, то дальность полета ракет PrSM превышает 500 км. Как для GMLRS, так и для PrSM используются пусковые установки M142 HIMARS и M270 MLRS. PrSM с 2016 г. разрабатывает концерн Lockheed Martin с целью замены ракет MGM-140 ATACMS всех модификаций. Сухопутные войска США отчитались в декабре 2023 г.,что получили первую партию PrSM после проведения их испытаний.
Кроме того, по словам Остина, США намерены расширить свое военное присутствие в Австралии на ротационной основе, в том числе стратегических бомбардировщиков. На пресс-конференции американский министр упомянул и Китай: его поведение было названо общей угрозой США и Австралии. Шеф Пентагона не считает неизбежным конфликт между Вашингтоном и Пекином, в том числе из-за Тайваня, но не стал комментировать мнения, насколько США готовы к оказанию помощи острову.
При этом Остин заверил о готовности продолжать работу с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать движение «к большей стабильности и безопасности». В январе 2024 г. США и Япония подписали соглашение о закупках Токио 400 крылатых ракет Tomahawk в период с 2025 по 2027 г. Известно, что Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и 200 более старой версии Block IV. Стоимость поставок оценивается в $1,7 млрд. Максимальная дальность полета этих крылатых ракет варьируется в зависимости от модификации и достигает 2400 км.
Кроме того, в апреле 2024 г. американские многофункциональные ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon были размещены на Филиппинах в рамках учений Balikatan. Но они остались там и после их окончания, как писало агентство Kyodo, до сентября. Ранее в июле США сообщили, что планируют разместить ракеты Tomahawk и SM-6 и в Европе – на территории ФРГ в 2026 г.
Совместное производство вооружений США и Австралии не сильно влияет на баланс сил в регионе и вряд ли представляет сиюминутную опасность для Китая, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. По мнению эксперта, готовность США и Австралии производить системы GMLRS и PrSM не носит серьезный эскалационный характер и вполне укладывается в логику развития ситуации в АТР.
В то же самое время США все больше втягивают Австралию в антикитайский блок и одновременно с этим совмещают производство, что значительно снижает их собственные издержки. Несмотря на сравнительно низкий оборонный потенциал Австралии, ее основным преимуществом для Вашингтона остаются географическое положение и возможность выступать в качестве опорной базы для деятельности американских военно-морских сил, резюмировал Крамник.
CША сегментируют свое военное производство и поэтому развивают совместное производство с другими странами, в том числе с Австралией, объясняет старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. Помимо стратегических целей по сдерживанию Китая нынешнее развитие сотрудничества с Австралией направлено на создание максимального преимущества для американских оружейных компаний на австралийском рынке, где они долгое время конкурируют с французами.