США и Австралия будут вместе производить новые ракеты большой дальности

Кроме того, в апреле 2024 г. американские многофункциональные ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon были размещены на Филиппинах в рамках учений Balikatan. Но они остались там и после их окончания, как писало агентство Kyodo, до сентября. Ранее в июле США сообщили, что планируют разместить ракеты Tomahawk и SM-6 и в Европе – на территории ФРГ в 2026 г.