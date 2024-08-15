Шольц посетит с рабочим визитом Молдавию 21 августа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит с рабочим визитом Молдавию 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
Президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан встретятся с канцлером в Кишеневе. Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям стран и вопросам политики безопасности. Стороны также обсудят влияние спецоперации на Украине на республику, вопросы вступления Молдавии в Евросоюз и поддержки, оказываемой Германией.
6 августа МИД России выслал молдавского дипломата, после того как 1 августа МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ из-за появившейся в СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже.
В апреле министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой констатировал, что отношения между Москвой и Кишиневом находятся на самом низком уровне в современной истории его страны. Кроме того, Молдавия не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией. До этого, 19 марта, МИД Молдавии также объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата.