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Минздрав сектора Газа: количество погибших в анклаве превысило 40 000

Ведомости

В секторе Газа погибли 40 005 человек после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил минздрав анклава.

При боевых действиях пострадал 92 401 человек. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи пока не могут до них добраться.

14 августа радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась принимать участие в переговорах с Израилем о прекращении огня в Газе, запланированных на 15 августа в Катаре.

5 августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» после призыва США, Египта и Катара. Советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман 15 августа сообщил ТАСС, что делегация Израиля начнет переговоры в Дохе об урегулировании ситуации в Газе в течение дня.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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