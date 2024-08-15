Минздрав сектора Газа: количество погибших в анклаве превысило 40 000
В секторе Газа погибли 40 005 человек после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил минздрав анклава.
При боевых действиях пострадал 92 401 человек. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи пока не могут до них добраться.
14 августа радикальная палестинская группировка «Хамас» отказалась принимать участие в переговорах с Израилем о прекращении огня в Газе, запланированных на 15 августа в Катаре.
5 августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» после призыва США, Египта и Катара. Советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман 15 августа сообщил ТАСС, что делегация Израиля начнет переговоры в Дохе об урегулировании ситуации в Газе в течение дня.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».