«Хамас» отказался от нового раунда переговоров с Израилем

США заявили, что ожидают, что косвенные переговоры продолжатся, как и планировалось, в столице Катара Дохе в четверг, и что соглашение о прекращении огня все еще возможно. Однако Axios сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток, которая должна была начаться во вторник.