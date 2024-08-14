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«Хамас» отказался от нового раунда переговоров с Израилем

Ведомости

В движении «Хамас» заявили, что откажутся принимать участие в переговорах с Израилем о прекращении огня в Газе, запланированных на четверг в Катаре. Об этом сообщает Reuters.

США заявили, что ожидают, что косвенные переговоры продолжатся, как и планировалось, в столице Катара Дохе в четверг, и что соглашение о прекращении огня все еще возможно. Однако Axios сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток, которая должна была начаться во вторник.

5 августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» после призыва США, Египта и Катара. Проведение переговоров 15 августа подтвердил неназванный представитель Совета национальной безопасности США, он отметил, что для соглашения необходимо провести большую работу, при этом США уверены, что в вопросе есть продвижение вперед. 

СМИ сообщали, что условие прекращения огня может быть единственным вариантом избежания ответных мер со стороны Ирана после убийства главы политбюро «Хамас». 13 августа израильская сторона сообщала, что не меняли условия прекращения огня, а в канцелярии уточнили, что внести 29 изменений в предложение от 27 мая потребовала радикальная палестинская группировка «Хамас». Нетаньяху ответил на это отказом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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