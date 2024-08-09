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Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» после призыва США, Египта и Катара

Ведомости

Израильская делегация примет участие в переговорах с палестинским радикальным движением «Хамас» 15 августа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Израиль принял решение после совместного заявления США, Египта и Катара. Они призвали возобновить переговоры на следующей неделе. «Настало время немедленно положить конец давним страданиям народа Газы, заложников и их семей. Время заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников и задержанных», – говорится в заявлении.

США, Египет и Катар сообщили, что после «усердной» работы в течение нескольких месяцев они готовы представить Израилю и «Хамасу» окончательное предложение. «Все, что осталось, – это проработать детали его реализации», – подчеркивается в документе. Отмечается также, что соглашение основано на принципах, которые предложил президент США Джо Байден в конце мая.

Проведение переговоров 15 августа подтвердил неназванный представитель Совета национальной безопасности США, сообщает CBS News. Он отметил, что для соглашения необходимо провести большую работу, при этом США уверены, что в вопросе есть продвижение вперед. До совместного заявления трех стран координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тоже отметил прогресс. «Нам кажется, что мы близки к этому, как никогда», – сказал он.

Предложение Байдена предусматривает прекращение огня и поэтапное освобождение израильских заложников в Газе в обмен на заключенных в тюрьме Израиля палестинцев. Предполагается, что план будет включать в себя три этапа. В первые шесть недель Израиль должен будет вывести своих военных из районов Газы, а «Хамас» – освободить часть заложников. Затем через посредников стороны обсудят постоянное прекращение боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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