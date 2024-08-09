Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» после призыва США, Египта и Катара

Проведение переговоров 15 августа подтвердил неназванный представитель Совета национальной безопасности США, сообщает CBS News. Он отметил, что для соглашения необходимо провести большую работу, при этом США уверены, что в вопросе есть продвижение вперед. До совместного заявления трех стран координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тоже отметил прогресс. «Нам кажется, что мы близки к этому, как никогда», – сказал он.