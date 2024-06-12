Reuters: «Хамас» отклонил предложенное Байденом соглашение с Израилем

Предложение Байдена предусматривает прекращение огня и поэтапное освобождение израильских заложников в Газе в обмен на заключенных в тюрьме Израиля палестинцев, напоминает Reuters. В итоге эти действия должны привести к окончательному прекращению войны. Предполагается, что план будет включать в себя три этапа. В первые шесть недель Израиль должен будет вывести своих военных из районов Газы, а «Хамас» – освободить часть заложников. Затем через посредников стороны обсудят постоянное прекращение боевых действий.