Reuters: «Хамас» отклонил предложенное Байденом соглашение с Израилем
Палестинская группировка «Хамас» отклонила ключевые элементы плана США по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщил Reuters неназванный израильский чиновник.
Президент США Джо Байден 31 мая представил в Белом доме условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривало прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.
11 июня «Хамас», как пишет агентство, официально ответил на предложение США о прекращении огня, а Израиль заявил, что этот ответ был равносилен отказу. Группировка таким образом подтвердила свои требования об окончательном прекращении боевых действий, выводе израильских войск, восстановлении анклава и освобождении палестинских заключенных, сообщил также Reuters неназванный представитель «Хамаса».
Израильский чиновник в то же время сообщил, что страна получила ответ движения от посредников, и в нем «Хамас» «изменил все основные и наиболее значимые параметры» соглашения. Группировка, по словам чиновника, «отклонила предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом». В США заявляли, что Израиль принял предложение, хотя власти еврейского государства не сообщали об этом публично, указывает агентство.
Предложение Байдена предусматривает прекращение огня и поэтапное освобождение израильских заложников в Газе в обмен на заключенных в тюрьме Израиля палестинцев, напоминает Reuters. В итоге эти действия должны привести к окончательному прекращению войны. Предполагается, что план будет включать в себя три этапа. В первые шесть недель Израиль должен будет вывести своих военных из районов Газы, а «Хамас» – освободить часть заложников. Затем через посредников стороны обсудят постоянное прекращение боевых действий.