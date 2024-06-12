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Reuters: «Хамас» отклонил предложенное Байденом соглашение с Израилем

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» отклонила ключевые элементы плана США по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщил Reuters неназванный израильский чиновник.

Президент США Джо Байден 31 мая представил в Белом доме условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривало прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

11 июня «Хамас», как пишет агентство, официально ответил на предложение США о прекращении огня, а Израиль заявил, что этот ответ был равносилен отказу. Группировка таким образом подтвердила свои требования об окончательном прекращении боевых действий, выводе израильских войск, восстановлении анклава и освобождении палестинских заключенных, сообщил также Reuters неназванный представитель «Хамаса».

Израильский чиновник в то же время сообщил, что страна получила ответ движения от посредников, и в нем «Хамас» «изменил все основные и наиболее значимые параметры» соглашения. Группировка, по словам чиновника, «отклонила предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом». В США заявляли, что Израиль принял предложение, хотя власти еврейского государства не сообщали об этом публично, указывает агентство.

Предложение Байдена предусматривает прекращение огня и поэтапное освобождение израильских заложников в Газе в обмен на заключенных в тюрьме Израиля палестинцев, напоминает Reuters. В итоге эти действия должны привести к окончательному прекращению войны. Предполагается, что план будет включать в себя три этапа. В первые шесть недель Израиль должен будет вывести своих военных из районов Газы, а «Хамас» – освободить часть заложников. Затем через посредников стороны обсудят постоянное прекращение боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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