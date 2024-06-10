NBC: США изучают возможность переговоров с «Хамасом» в обход Израиля
В администрации президента США Джо Байдена обсудили возможность проведения переговоров об освобождении заложников с группировкой «Хамас» без участия в этой процедуре Израиля, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Речь о возвращении удерживаемых в Газе пяти пленных американцев, которых боевики похитили 7 октября 2023 г. во время нападения на Израиль. Кроме того, власти США надеются также вернуть останки еще трех своих граждан, убитых членами «Хамаса».
По данным СМИ, переговоры, если они состоятся, будут вестись через посредников из Катара и без представителей еврейского государства. Источники NBC News полагают, что «Хамас» может согласиться пойти на контакт с американскими властями, поскольку это окажет давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ухудшит отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, как утверждают местные власти, превысило 37 000.