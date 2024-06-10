NBC: США изучают возможность переговоров с «Хамасом» в обход Израиля

По данным СМИ, переговоры, если они состоятся, будут вестись через посредников из Катара и без представителей еврейского государства. Источники NBC News полагают, что «Хамас» может согласиться пойти на контакт с американскими властями, поскольку это окажет давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ухудшит отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом.