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NBC: США изучают возможность переговоров с «Хамасом» в обход Израиля

Ведомости

В администрации президента США Джо Байдена обсудили возможность проведения переговоров об освобождении заложников с группировкой «Хамас» без участия в этой процедуре Израиля, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Речь о возвращении удерживаемых в Газе пяти пленных американцев, которых боевики похитили 7 октября 2023 г. во время нападения на Израиль. Кроме того, власти США надеются также вернуть останки еще трех своих граждан, убитых членами «Хамаса».

По данным СМИ, переговоры, если они состоятся, будут вестись через посредников из Катара и без представителей еврейского государства. Источники NBC News полагают, что «Хамас» может согласиться пойти на контакт с американскими властями, поскольку это окажет давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ухудшит отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, как утверждают местные власти, превысило 37 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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