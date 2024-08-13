Израиль не выдвигал новых условий по мирному соглашению по сектору Газа

В предложении от 27 мая предусматривалось, что пересекать контрольно-пропускной пункт «Нецарим» в секторе Газа смогут только безоружные гражданские лица. В письме от 27 июля говорится, что для обеспечения этих условий должен быть создан согласованный механизм. Позиция Израиля, изложенная в письме, также предусматривает, что все живые израильские заложники, удерживаемые группировкой в анклаве, должны быть возвращены. В майском предложении предусматривалось освобождение определенного количества пленных, «живых или мертвых». Кроме того, в нем подчеркивалось, что Израиль будет иметь право вето на определенное число освобожденных палестинских заключенных. Июльское письмо, по мнению израильской стороны, полностью соответствует этому условию.