Израиль не выдвигал новых условий по мирному соглашению по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не выдвигал новых требований по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, основанному на предложениях президента США Джо Байдена. Об этом сообщила канцелярия политика.
«Обвинение в том, что Нетаньяху добавил новые условия к предложению от 27 мая, является ложным. Письмо премьер-министра от 27 июля не содержит дополнительных условий, не противоречит и не подрывает предложение от 27 мая», – сказано в сообщении.
В канцелярии уточнили, что внести 29 изменений в предложение от 27 мая потребовала радикальная палестинская группировка «Хамас». Нетаньяху ответил на это отказом.
В предложении от 27 мая предусматривалось, что пересекать контрольно-пропускной пункт «Нецарим» в секторе Газа смогут только безоружные гражданские лица. В письме от 27 июля говорится, что для обеспечения этих условий должен быть создан согласованный механизм. Позиция Израиля, изложенная в письме, также предусматривает, что все живые израильские заложники, удерживаемые группировкой в анклаве, должны быть возвращены. В майском предложении предусматривалось освобождение определенного количества пленных, «живых или мертвых». Кроме того, в нем подчеркивалось, что Израиль будет иметь право вето на определенное число освобожденных палестинских заключенных. Июльское письмо, по мнению израильской стороны, полностью соответствует этому условию.
«Таким образом, письмо от 27 июля не вводит новых терминов. Напротив, оно содержит существенные уточнения, которые помогут реализовать предложение от 27 мая», – констатировали в канцелярии.
13 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху мог в последние недели передать американским, египетским и катарским посредникам список новых условий по проекту соглашения о прекращении огня в Газе. Собеседники издания выразили опасения, что дополнения могут сорвать сделку.
Предложение Байдена предусматривает прекращение огня и поэтапное освобождение израильских заложников в Газе в обмен на заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев. Предполагается, что план будет включать в себя три этапа. В первые шесть недель Израиль должен будет вывести своих военных из районов Газы, а «Хамас» – освободить часть заложников. Затем через посредников стороны обсудят постоянное прекращение боевых действий.