«Хамас» опроверг сообщения о решении движения прекратить переговоры в Газе
Палестинская группировка «Хамас» опровергла сообщения о решении движения прекратить переговоры в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель группировки Иззат ар-Ришк.
«То, что было опубликовано французским агентством и распространено некоторыми СМИ о решении “Хамаса” прервать переговоры [по урегулированию в Газе] в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса, не имеет под собой никаких оснований», – сказал он (цитата по ТАСС).
5 июля «Хамас» также заявил о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа после окончания боевых действий в анклаве. В группировке отметили, что палестинцы не допустят никакой опеки или навязывания каких-либо решений, которые умаляют их интересы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 июля сообщил, что в ходе переговоров по установлению перемирия в секторе Газа были предприняты позитивные шаги, предусматривающие постоянное прекращение огня в анклаве.
Он утверждал, что в радикальной палестинской группировке теперь говорят об установлении перемирия «в любой момент», а новости оттуда могут прийти в любой момент.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.