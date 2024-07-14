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«Хамас» опроверг сообщения о решении движения прекратить переговоры в Газе

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» опровергла сообщения о решении движения прекратить переговоры в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель группировки Иззат ар-Ришк.

«То, что было опубликовано французским агентством и распространено некоторыми СМИ о решении “Хамаса” прервать переговоры [по урегулированию в Газе] в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса, не имеет под собой никаких оснований», – сказал он (цитата по ТАСС).

5 июля «Хамас» также заявил о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа после окончания боевых действий в анклаве. В группировке отметили, что палестинцы не допустят никакой опеки или навязывания каких-либо решений, которые умаляют их интересы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 июля сообщил, что в ходе переговоров по установлению перемирия в секторе Газа были предприняты позитивные шаги, предусматривающие постоянное прекращение огня в анклаве.

Он утверждал, что в радикальной палестинской группировке теперь говорят об установлении перемирия «в любой момент», а новости оттуда могут прийти в любой момент. 

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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