Эрдоган сообщил о позитивных шагах в переговорах по перемирию в Газе

По его словам, в радикальной палестинской группировке теперь говорят об установлении перемирия «в любой момент». Новости оттуда могут прийти в любой момент. Проблема заключается в поведении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметил турецкий лидер. Он указал на то, что Израилю стоит отказаться от намерения распространить конфликт на весь регион. Западные страны, особенно США, также должны отказаться от поддержки еврейского государства.