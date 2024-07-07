Эрдоган сообщил о позитивных шагах в переговорах по перемирию в Газе
В ходе переговоров по установлению перемирия в секторе Газа были предприняты позитивные шаги, предусматривающие постоянное прекращение огня в анклаве. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Sputnik Турция».
«Глава Моссада провел переговоры с представителями "Хамаса" в Дохе. В ходе переговоров были предприняты позитивные шаги для постоянного прекращения огня», – уточнил Эрдоган.
По его словам, в радикальной палестинской группировке теперь говорят об установлении перемирия «в любой момент». Новости оттуда могут прийти в любой момент. Проблема заключается в поведении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметил турецкий лидер. Он указал на то, что Израилю стоит отказаться от намерения распространить конфликт на весь регион. Западные страны, особенно США, также должны отказаться от поддержки еврейского государства.
5 июля радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа после окончания боевых действий в анклаве. В группировке отметили, что палестинцы не допустят никакой опеки или навязывания каких-либо решений, которые умаляют их интересы.
В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности движения к компромиссу. По словам представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации». Ключевое изменение заключается в том, что «Хамас» больше не требует полного ухода Израиля на первом этапе сделки, который подразумевает освобождение некоторых заложников в Газе.
«Хамас» ждет ответа от Израиля на его предложение о прекращении огня, сообщило 7 июля Reuters со ссылкой на двух представителей движения. Палестинский чиновник сообщил агентству, что Израиль обсуждает предложение «Хамаса» с Катаром. Ответ ожидается в течение нескольких дней, добавил он.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.