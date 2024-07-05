«Хамас» отверг планы по вводу иностранных войск в сектор Газа
Радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа после окончания боевых действий в анклаве. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.
«Мы подтверждаем наше неприятие любых планов, проектов или предложений, которые направлены против воли палестинцев в отношении будущего сектора Газа, и отвергаем любые заявления и позиции, которые поддерживают планы ввода иностранных войск в сектор под любым названием или под любым предлогом», – сказано в заявлении.
В группировке отметили, что управление анклавом является сугубо палестинским делом, с которым согласен народ Газы. Палестинцы не допустят никакой опеки или навязывания каких-либо решений, которые умаляют его интересы.
5 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности движения к компромиссу. По словам представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации». Ключевое изменение заключается в том, что «Хамас» больше не требует полного ухода Израиля на первом этапе сделки, который подразумевает освобождение некоторых заложников в Газе. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что новые предложения «Хамаса» позволяют продвинуться в переговорах.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.