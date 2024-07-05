«Хамас» отверг планы по вводу иностранных войск в сектор Газа

Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности движения к компромиссу. По словам представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации». Ключевое изменение заключается в том, что «Хамас» больше не требует полного ухода Израиля на первом этапе сделки, который подразумевает освобождение некоторых заложников в Газе. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что новые предложения «Хамаса» позволяют продвинуться в переговорах.