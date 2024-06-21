Нетаньяху намерен провести демилитаризацию Газы по окончании боевых действий
Израиль после окончания боевых действий намерен провести демилитаризацию в секторе Газа и рассчитывает на помощь арабских стран в постконфликтном устройстве анклава. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью порталу Punchbowl News.
«Я думаю, что нам нужно будет провести устойчивую демилитаризацию», – подчеркнул Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля добавил, что в анклаве должна быть создана гражданская администрация, которая будет заниматься распределением гуманитарной помощи и управлением. Это должно быть сделано при сотрудничестве и помощи со стороны арабских стран.
Нетаньяху также предложил провести процесс дерадикализации в школах и мечетях, направленный на то, чтобы научить людей новому будущему, а не уничтожению Израиля и убийству евреев. Он отметил необходимость восстановления Газы, которое в значительной степени будет осуществляться международным сообществом.
21 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в секторе Газа могут быть живы по меньшей мере 50 из 116 израильских заложников, удерживаемых в анклаве радикальной палестинской группировкой «Хамас». По данным издания, 66 пленных могут быть мертвы. Эта оценка частично основана на данных израильской разведки.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.