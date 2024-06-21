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Нетаньяху намерен провести демилитаризацию Газы по окончании боевых действий

Ведомости

Израиль после окончания боевых действий намерен провести демилитаризацию в секторе Газа и рассчитывает на помощь арабских стран в постконфликтном устройстве анклава. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью порталу Punchbowl News.

«Я думаю, что нам нужно будет провести устойчивую демилитаризацию», – подчеркнул Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля добавил, что в анклаве должна быть создана гражданская администрация, которая будет заниматься распределением гуманитарной помощи и управлением. Это должно быть сделано при сотрудничестве и помощи со стороны арабских стран.

Нетаньяху также предложил провести процесс дерадикализации в школах и мечетях, направленный на то, чтобы научить людей новому будущему, а не уничтожению Израиля и убийству евреев. Он отметил необходимость восстановления Газы, которое в значительной степени будет осуществляться международным сообществом.

21 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в секторе Газа могут быть живы по меньшей мере 50 из 116 израильских заложников, удерживаемых в анклаве радикальной палестинской группировкой «Хамас». По данным издания, 66 пленных могут быть мертвы. Эта оценка частично основана на данных израильской разведки.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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