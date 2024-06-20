Politico: в США не видят четкого пути к прекращению войны в Газе
Представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и «Хамас» достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четырех американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
Сделка, если она будет согласована, должна состоять из трех этапов. На первом этапе боевые действия будут приостановлены на шесть недель, что позволит вывести израильские войска из населенных районов Газы, освободить заложников и палестинских заключенных. На втором этапе Израиль и «Хамас» должны попытаться договориться о прекращении боевых действий и освобождении оставшихся заложников. На третьем этапе будет проведена реконструкция Газы.
По информации источников издания, Израиль и «Хамас» в целом согласны с условиями, оговоренными на первом этапе, но они расходятся во мнениях относительно того, как официально прекратить войну. Несмотря на первоначальный оптимизм по поводу сделки, теперь чиновники считают, что эти разногласия могут поставить крест на всем пакте.
«Хамас» хочет, чтобы Израиль согласился на полный вывод войск из Газы. Но израильские чиновники заявили, что не согласятся на полный отход из анклава, пока их силы полностью не ликвидируют «Хамас» – на достижение этой цели могут уйти месяцы, а то и годы, пишет Politico.
«Хамас» не подпишет ни одну часть сделки – даже начальное прекращение огня – пока Израиль не согласится с его требованиями. По сути, «Хамас» выдвинул ультиматум «все или ничего», который Израиль вряд ли примет. Ни одна из сторон не показывает, что готова пойти на компромисс, и Байден опасается, что боевые действия продлятся еще несколько месяцев.
«Я думаю, что это будет продолжаться как минимум до конца 2024 г.», – сказал один из чиновников.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 37 000.