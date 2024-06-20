Politico: в США не видят четкого пути к прекращению войны в Газе

«Хамас» не подпишет ни одну часть сделки – даже начальное прекращение огня – пока Израиль не согласится с его требованиями. По сути, «Хамас» выдвинул ультиматум «все или ничего», который Израиль вряд ли примет. Ни одна из сторон не показывает, что готова пойти на компромисс, и Байден опасается, что боевые действия продлятся еще несколько месяцев.