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WSJ: Байден добивается от Нетаньяху заключения соглашения о прекращении огня

Ведомости

Президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента.

Байден обсудил с Нетаньяху проект соглашения, в котором отражены «существенные изменения» со стороны «Хамаса», повышающие шансы на заключение сделки. Если соглашение о прекращении боевых действий будет достигнуто, это станет значительной политической победой для действующего президента после провальных для него дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, указывает издание.

Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности группировки к компромиссу. По словам высокопоставленного представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации». Ключевое изменение заключается в том, что «Хамас» больше не требует полного ухода Израиля на первом этапе сделки, который подразумевает освобождение некоторых заложников в Газе. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что новые предложения «Хамаса» позволяют продвинуться в переговорах.

По словам высокопоставленного американского чиновника, смягчение позиции «Хамаса» на переговорах открывает новые возможности для переговоров.

«Пришло время завершить переговоры, потому что на кону стоят жизни заложников, и, конечно, мы считаем, что эта сделка структурирована таким образом, что полностью защищает интересы Израиля», – сказал он.

3 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на девятерых действующих и бывших сотрудников службы безопасности Израиля писала, что военное руководство ЦАХАЛ выступает за перемирие в секторе Газа из-за нехватки боеприпасов. По словам шести собеседников издания, перемирие позволит освободить 120 заложников, которых «Хамас» удерживает в Газе. Генералы считают, что вооруженным силам нужно время для восстановления на случай конфликта с ливанской группировкой «Хезболла».

После нападения палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 1 июля немецкое издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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