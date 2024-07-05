WSJ: Байден добивается от Нетаньяху заключения соглашения о прекращении огня
Президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента.
Байден обсудил с Нетаньяху проект соглашения, в котором отражены «существенные изменения» со стороны «Хамаса», повышающие шансы на заключение сделки. Если соглашение о прекращении боевых действий будет достигнуто, это станет значительной политической победой для действующего президента после провальных для него дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, указывает издание.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности группировки к компромиссу. По словам высокопоставленного представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации». Ключевое изменение заключается в том, что «Хамас» больше не требует полного ухода Израиля на первом этапе сделки, который подразумевает освобождение некоторых заложников в Газе. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что новые предложения «Хамаса» позволяют продвинуться в переговорах.
По словам высокопоставленного американского чиновника, смягчение позиции «Хамаса» на переговорах открывает новые возможности для переговоров.
«Пришло время завершить переговоры, потому что на кону стоят жизни заложников, и, конечно, мы считаем, что эта сделка структурирована таким образом, что полностью защищает интересы Израиля», – сказал он.
3 июля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на девятерых действующих и бывших сотрудников службы безопасности Израиля писала, что военное руководство ЦАХАЛ выступает за перемирие в секторе Газа из-за нехватки боеприпасов. По словам шести собеседников издания, перемирие позволит освободить 120 заложников, которых «Хамас» удерживает в Газе. Генералы считают, что вооруженным силам нужно время для восстановления на случай конфликта с ливанской группировкой «Хезболла».
После нападения палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 1 июля немецкое издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля.