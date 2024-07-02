NYT: генералы ЦАХАЛ выступают за перемирие на фоне нехватки боеприпасов
Военное руководство ЦАХАЛ выступает на перемирие в секторе Газа из-за нехватки боеприпасов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на девять действующих и бывших сотрудников службы безопасности страны.
«Военные полностью поддерживают сделку об освобождении заложников и прекращении огня», – заявил Эяль Хулата, бывший советник по национальной безопасности Израиля. Военнослужащие придерживаются мнения, что ЦАХАЛ всегда сможет вернуться и вступить в конфликт с «Хамасом» в будущем, добавил он.
По словам шести собеседников издания, перемирие будет лучшим способом освободить 120 заложников, которых «Хамас» удерживает в Газе. Генералы считают, что вооруженным силам нужно время для восстановления на случай конфликта с ливанской группировкой «Хезболла», отмечается в публикации. По словам неназванных официальных лиц, перемирие с «Хамасом» может облегчить достижение соглашения с «Хезболлой» – ливанское объединение продолжит наносить удары по территории Израиля до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся.
Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с подозрением относится к перемирию, сохраняющему власть «Хамаса». Согласно публикации, такой исход может «привести к краху его коалиции», часть из которой намерена выйти, если Израиль не победит «Хамас».
После нападения палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 1 июля немецкое издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля.