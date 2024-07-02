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NYT: генералы ЦАХАЛ выступают за перемирие на фоне нехватки боеприпасов

Ведомости

Военное руководство ЦАХАЛ выступает на перемирие в секторе Газа из-за нехватки боеприпасов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на девять действующих и бывших сотрудников службы безопасности страны.

«Военные полностью поддерживают сделку об освобождении заложников и прекращении огня», – заявил Эяль Хулата, бывший советник по национальной безопасности Израиля. Военнослужащие придерживаются мнения, что ЦАХАЛ всегда сможет вернуться и вступить в конфликт с «Хамасом» в будущем, добавил он.

По словам шести собеседников издания, перемирие будет лучшим способом освободить 120 заложников, которых «Хамас» удерживает в Газе. Генералы считают, что вооруженным силам нужно время для восстановления на случай конфликта с ливанской группировкой «Хезболла», отмечается в публикации. По словам неназванных официальных лиц, перемирие с «Хамасом» может облегчить достижение соглашения с «Хезболлой» – ливанское объединение продолжит наносить удары по территории Израиля до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с подозрением относится к перемирию, сохраняющему власть «Хамаса». Согласно публикации, такой исход может «привести к краху его коалиции», часть из которой намерена выйти, если Израиль не победит «Хамас».

После нападения палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 1 июля немецкое издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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