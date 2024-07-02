NYT: генералы ЦАХАЛ выступают за перемирие на фоне нехватки боеприпасов

По словам шести собеседников издания, перемирие будет лучшим способом освободить 120 заложников, которых «Хамас» удерживает в Газе. Генералы считают, что вооруженным силам нужно время для восстановления на случай конфликта с ливанской группировкой «Хезболла», отмечается в публикации. По словам неназванных официальных лиц, перемирие с «Хамасом» может облегчить достижение соглашения с «Хезболлой» – ливанское объединение продолжит наносить удары по территории Израиля до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся.