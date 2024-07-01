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Bild: Израиль может начать операцию против «Хезболлы» в июле

Ведомости

Израильская наземная операция против проиранской группировки «Хезболла» в Южном Ливане может начаться на третьей или четвертой неделе июля. Об этом сообщает Bild со ссылкой на западных дипломатов.

Между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболлой» практически ежедневно происходят столкновения на приграничье вскоре после начала эскалации в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование ЦАХАЛ утвердило оперативный план наземной операции в Ливане против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.

Bild отмечает, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла угрожает Израилю «войной без правил и границ». На фоне растущей угрозы многие страны призвали своих граждан покинуть Ливан. Министерство иностранных дел Германии также предупредило соотечественников о вероятном ухудшении ситуации. 27 июня посол России в Ливане Александр Рудаков рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в республику в связи с осложнением обстановки на юге страны.

Аналитик института национальной безопасности и сионистской стратегии «Мисгав» Ашар Фредман полагает, что ситуация может быстро эскалировать, а нападение Израиля на «Хезболлу» несет угрозу прямого конфликта еврейского государства с Ираном, пишет Bild.

28 июня газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США стараются не допустить того, чтобы боевые действия между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла» переросли в полномасштабную войну. Для этого американские власти попросили Катар стать посредником в переговорах между сторонами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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