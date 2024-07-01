Bild: Израиль может начать операцию против «Хезболлы» в июле

Между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболлой» практически ежедневно происходят столкновения на приграничье вскоре после начала эскалации в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование ЦАХАЛ утвердило оперативный план наземной операции в Ливане против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.