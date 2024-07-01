Bild: Израиль может начать операцию против «Хезболлы» в июле
Израильская наземная операция против проиранской группировки «Хезболла» в Южном Ливане может начаться на третьей или четвертой неделе июля. Об этом сообщает Bild со ссылкой на западных дипломатов.
Между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «Хезболлой» практически ежедневно происходят столкновения на приграничье вскоре после начала эскалации в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование ЦАХАЛ утвердило оперативный план наземной операции в Ливане против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.
Bild отмечает, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла угрожает Израилю «войной без правил и границ». На фоне растущей угрозы многие страны призвали своих граждан покинуть Ливан. Министерство иностранных дел Германии также предупредило соотечественников о вероятном ухудшении ситуации. 27 июня посол России в Ливане Александр Рудаков рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в республику в связи с осложнением обстановки на юге страны.
Аналитик института национальной безопасности и сионистской стратегии «Мисгав» Ашар Фредман полагает, что ситуация может быстро эскалировать, а нападение Израиля на «Хезболлу» несет угрозу прямого конфликта еврейского государства с Ираном, пишет Bild.
28 июня газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США стараются не допустить того, чтобы боевые действия между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла» переросли в полномасштабную войну. Для этого американские власти попросили Катар стать посредником в переговорах между сторонами.