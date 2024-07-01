В Иране впервые за 19 лет состоится второй тур президентских выборов

Между оставшимися в гонке кандидатами есть некоторая разница. 69-летний кардиохирург и депутат парламента Пезешкиан – умеренный реформатор. Впервые он подавал свои документы для регистрации еще в 2021 г., но тогда не был допущен к голосованию. А в 2024 г. за него агитировали экс-президент Роухани и бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Во время своей предвыборной кампании Пезешкиан призывал к экономическим реформам, которые помогут сдержать инфляцию, и выступал в защиту прав женщин и этнических меньшинств (политик имеет смешанное происхождение: его отец – азербайджанец, а мать – курдянка). Кроме того, он подверг критике духовные власти за подавление политического инакомыслия в стране. Во внешней политике кандидат выступает за постепенное налаживание отношений со странами Запада, но не Израилем.