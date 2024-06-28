Как начались выборы президента в Иране

Как начались выборы президента в ИранеИз шести кандидатов осталось четыре, вышли экзитполы и прогнозы явки
В Иране 28 июня начались внеочередные, 14-е в истории Исламской Республики с момента ее образования в 1979 г. выборы президента. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе занимавшего этот пост Эбрахима Раиси в конце мая. Из шести допущенных к участию в выборах кандидатов в день голосования осталось четыре, из которых три консерватора и один – реформатор. Еще двое консерваторов снялись незадолго до начала электорального мероприятия. «Ведомости» собрали основное о начавшихся выборах в Иране.
Вероятная явка и ее значение
На выборах 28 июня имеют право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г. Для этого в стране открыты 58 000 избирательных участков, из которых 15 000 – мобильные, а еще 340 участков организованы за рубежом в 100 странах, передает иранское агентство Tasnim.
Днем на одном из участков в Тегеране успел проголосовать верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. После этого Хаменеи обратился к иранцам. Он заявил, что высокая явка является «определенной необходимостью» для Исламской Республики. «В сути этой системы учитывается присутствие народа. От присутствия и участия народа зависит долговечность Исламской Республики, ее честь и репутация в мире», – сказал верховный лидер Ирана (цитата по IRNA).
Согласно данным онлайн-опроса общественного мнения Университета Имама Садика в Тегеране, в выборах намерены принять участие 52,4% респондентов. Это выше, чем в предыдущем опросе (48,4%), и больше, чем зафиксированная в марте 2024 г. рекордно низкая явка в 41% на предыдущих выборах в меджлис (парламент).
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Елены Дунаевой, прогноз Университета Имама Садика, скорее всего, не оправдается и явка будет даже ниже, чем на мартовских парламентских выборах.
Оставшиеся кандидаты и их шансы
Через почти три недели после объявления 9 июня шести одобренных кандидатов в предвыборной гонке осталось четверо. Во-первых, это 62-летний спикер меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, экс-мэр Тегерана и бывший командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции.
Галибаф позиционирует себя как лидер неоконсерваторов, пояснила Дунаева. За него, согласно данным опроса Университета Имама Садика, готовы отдать голоса 26% опрошенных.
Во-вторых, это 58-летний представитель аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили. Он также входит в Совет по определению политической целесообразности, решающий споры между Советом стражей конституции и меджлисом.
Джалили считается наиболее крайним консерватором, отмечает Дунаева. По данным Университета Имама Садика, за Джалили готовы проголосовать 30,5%.
В-третьих, в выборах участвует 63-летний экс-министр юстиции и бывший глава МВД Мостафа Пурмохаммади, единственный среди кандидатов представитель духовенства.
По словам Дунаевой, он представитель консерваторов-центристов, наиболее «прагматичной» их части. Опрос Университета Имама Садика дает ему лишь 2% голосов. Дунаева отмечает, что он знаком лишь религиозным деятелям и его шансы изначально были мизерными.
Наконец, четвертым кандидатом остался 69-летний экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана, член междлиса Масуд Пезешкиан.
Пезешкиан, практикующий кардиохирург, единственный оставшийся представитель откровенно реформаторского крыла, участвующий в голосовании, отмечает Дунаева. Университет Имама Садика сообщает, что за него готовы проголосовать 33% опрошенных – максимум среди представленных кандидатов.
По мнению Дунаевой, пока, судя по опросу, дело идет к тому, что надежды на объединение консервативных кандидатов еще не оправдались. «Учитывая результаты опросов, если они подтвердятся в голосовании, Иран, скорее всего, ждет второй тур голосования», – говорит иранистка.
Дунаева добавила, что дополнительным аргументом в пользу второго тура, скорее всего, станет низкая явка. Даже прогнозируемый Университетом Имама Садика уровень не даст возможности получить фаворита в первом туре, если все четыре кандидата будут участвовать раздельно, Чтобы определить победителя из консерваторов, ему нужно набрать более 50%, что возможно в иранских условиях лишь при явке в районе 70%. «При явке в районе 60% может победить и Пезешкиан», – допускает Дунаева.
Кто снялся с выборов
Два допущенных к выборам 9 июня кандидата от консерваторов снялись незадолго до начала голосования.
26 июня об отказе от участия в выборах заявил 53-летний исполняющий обязанности вице-президента после гибели Раиси, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Газизаде Хашеми. Он объяснил свое решение в соцсети Х (бывший Twitter) необходимостью «сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил исламской революции (коалиция консервативных партий в Иране. – “Ведомости”).
Вторым добровольно сошедшим с дистанции буквально за день до выборов, 27 июня, стал действующий мэр Тегерана Алиреза Закани. Он снял свою кандидатуру с выборов президента в Иране в пользу Галибафа и Джалили.