Как начались выборы президента в Иране

В Иране 28 июня начались внеочередные, 14-е в истории Исламской Республики с момента ее образования в 1979 г. выборы президента. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе занимавшего этот пост Эбрахима Раиси в конце мая. Из шести допущенных к участию в выборах кандидатов в день голосования осталось четыре, из которых три консерватора и один – реформатор. Еще двое консерваторов снялись незадолго до начала электорального мероприятия. «Ведомости» собрали основное о начавшихся выборах в Иране.