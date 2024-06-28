В Иране стартовали внеочередные президентские выборы

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.