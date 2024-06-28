В Иране стартовали внеочередные президентские выборы
Внеочередные президентские выборы в Иране, назначенные после гибели президента Эбрахима Раиси, начались, передает агентство IRNA.
В бюллетене четверо кандидатов – спикер меджлиса (парламента) Мохаммад Багир Галибаф, бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, бывший депутат Масуд Пезешкиан и член Совета безопасности Саид Джалили.
Право голоса на 14-х президентских выборах имеют 61,4 млн избирателей.
27 июня мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента в Иране в пользу спикера парламента Галибафа и представителя духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Джалили.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Согласно конституции страны, первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавил исполнительную власть на 50 дней. По истечению этого срока в Иране должны состояться выборы.