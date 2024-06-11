Кто будет бороться за пост президента Ирана

Смагин считает наиболее яркими Галибафа, Закани и Джалили. По его словам, они имеют опыт выборов и именно между ними будет борьба. «Хотя ее накал будет слабым, скорее всего, выиграет Галибаф, как наиболее узнаваемый», – говорит Смагин. Дунаева напомнила, что Закани и Хашеми участвовали в президентских выборах 2021 г., но у них нет прочной социальной базы и они не запомнились избирателям. Она соглашается, что больше всего шансов на победу у консерваторов Галибафа и Джалили, хотя ни один из них не является явным фаворитом. При таком количестве кандидатов есть вероятность, что ни один из них не сможет набрать более 50% голосов, что приведет к необходимости второго тура выборов (через неделю после первого – в ближайшую пятницу), допускают эксперты.