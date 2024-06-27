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Мэр Тегерана снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана

Ведомости

Действующий мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента в Иране в пользу спикера парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саида Джалили.

«Я прошу, чтобы Джалили и Галибаф объединились и потребовали законные права сил революции и предотвратили образование третьего правительства [экс-президента Хасана] Роухани», – уточнил Закани в соцсети X.

В июне избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур на пост президента страны на внеочередных выборах, которые пройдут в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в мае.

Среди прошедших отбор – Закани, Джалили, Галибаф, бывший министр юстиции Мустафа Пурмохаммади, глава «Фонда по делам мучеников и ветеранов» Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, а также экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан.

Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Отмечается, что, согласно конституции страны, первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавил исполнительную власть на 50 дней, после чего пройдут выборы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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