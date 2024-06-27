Мэр Тегерана снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана
Действующий мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента в Иране в пользу спикера парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саида Джалили.
«Я прошу, чтобы Джалили и Галибаф объединились и потребовали законные права сил революции и предотвратили образование третьего правительства [экс-президента Хасана] Роухани», – уточнил Закани в соцсети X.
В июне избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур на пост президента страны на внеочередных выборах, которые пройдут в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в мае.
Среди прошедших отбор – Закани, Джалили, Галибаф, бывший министр юстиции Мустафа Пурмохаммади, глава «Фонда по делам мучеников и ветеранов» Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, а также экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан.
Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Отмечается, что, согласно конституции страны, первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавил исполнительную власть на 50 дней, после чего пройдут выборы.