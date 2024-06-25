Reuters: перед выборами в Иране больше поддержки получают сторонники Хаменеи
Перед выборами в Иране больше поддержки получают кандидаты-сторонники верховного лидера страны Али Хаменеи, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что предстоящие выборы повлияют и на преемника Хаменеи. Аятолле 85 лет – вероятно, что следующий президент будет принимать активное участие в выборе будущего верховного лидера. Сторонники Хаменеи пользуются поддержкой избирателей больше, чем другие кандидаты.
Аятолла публично не поддерживал ни одного кандидата, но его военный советник Яхья Рахим Сафави призвал избирателей голосовать за того, чьи взгляды не противоречат позиции верховного лидера. «Народ должен выбрать президента, который будет вторым лицом страны. <...> Президент не должен создавать раскол», – сказал он.
Внеочередные выборы в Иране пройдут 28 июня после гибели предыдущего президента страны Эбрахима Раиси. Избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур на пост президента страны. К политикам, которые поддерживают курс Хаменеи, относятся четыре кандидата. «Ведомости» выяснили, что высокие шансы на победу есть у спикера меджлиса (парламента) Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили.