Reuters: перед выборами в Иране больше поддержки получают сторонники Хаменеи

Внеочередные выборы в Иране пройдут 28 июня после гибели предыдущего президента страны Эбрахима Раиси. Избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур на пост президента страны. К политикам, которые поддерживают курс Хаменеи, относятся четыре кандидата. «Ведомости» выяснили, что высокие шансы на победу есть у спикера меджлиса (парламента) Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили.