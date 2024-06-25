Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: перед выборами в Иране больше поддержки получают сторонники Хаменеи

Ведомости

Перед выборами в Иране больше поддержки получают кандидаты-сторонники верховного лидера страны Али Хаменеи, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что предстоящие выборы повлияют и на преемника Хаменеи. Аятолле 85 лет – вероятно, что следующий президент будет принимать активное участие в выборе будущего верховного лидера. Сторонники Хаменеи пользуются поддержкой избирателей больше, чем другие кандидаты.

Аятолла публично не поддерживал ни одного кандидата, но его военный советник Яхья Рахим Сафави призвал избирателей голосовать за того, чьи взгляды не противоречат позиции верховного лидера. «Народ должен выбрать президента, который будет вторым лицом страны. <...> Президент не должен создавать раскол», – сказал он.

Внеочередные выборы в Иране пройдут 28 июня после гибели предыдущего президента страны Эбрахима Раиси. Избирательный штаб при МВД Ирана одобрил шесть из 20 кандидатур на пост президента страны. К политикам, которые поддерживают курс Хаменеи, относятся четыре кандидата. «Ведомости» выяснили, что высокие шансы на победу есть у спикера меджлиса (парламента) Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных