США попросили Катар стать посредником между Израилем и Ливаном
США стараются не допустить того, чтобы боевые действия между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла» переросли в полномасштабную войну и работают над урегулированием конфликта. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«Катар, который выступал посредником на переговорах между Израилем и "Хамас", также получил просьбу от Соединенных Штатов помочь в посредничестве в Ливане», – уточнил собеседник издания.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает прекращение огня в секторе Газа как ключевой шаг к урегулированию кризиса в Ливане. Но американские чиновники также изучают другие варианты для урегулирования напряженности. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что администрация считает дипломатическое урегулирование возможным и отвечающим интересам всех сторон конфликта.
22 июня США выразили готовность предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения полномасштабного конфликта с «Хезболлой». CNN сообщал, что официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что движение может преодолеть противовоздушную оборону Израиля на севере, в том числе и «Железный купол». Это сделает поддержу Израиля со стороны Вашингтона еще более важной.
Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.