В Иране заявили о поддержке «Хезболлы» в случае ливано-израильской войны
Иран не заинтересован в расширении регионального конфликта, но если между Израилем и Ливаном начнется полномасштабная война, то исламская республика приложит все усилия для поддержки «Хезболлы». Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил советник духовного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харази.
«Возможно, война распространится на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать ''Хезболлу''», – сказал советник. Он также добавил, что расширение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США.
После нападения палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 18 июня командование ЦАХАЛ утвердило оперативный план наземной операции против «Хезболлы». Ряд государств, в том числе Россия, призвали своих соотечественников воздержаться от посещения Ливана.
1 июля немецкое издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля. FT со ссылкой на иранского чиновника пишет, что Иран вряд ли будет напрямую атаковать еврейское государство, а вместо этого мобилизует сеть поддерживаемых им групп боевиков по всему региону.