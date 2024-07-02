В Иране заявили о поддержке «Хезболлы» в случае ливано-израильской войны

«Возможно, война распространится на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать ''Хезболлу''», – сказал советник. Он также добавил, что расширение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США.