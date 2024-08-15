Турция и Ирак подписали меморандум о военном сотрудничестве
Турция и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной сфере и безопасности, а также борьбе с терроризмом. Об этом в Багдаде сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра и главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, передает турецкий телеканал TRT Haber.
Документ был подписан министрами обороны двух стран.
«Мы верим, что выведем наше сотрудничество на новый уровень благодаря созданию совместных координационных и учебных центров, предусмотренных этим соглашением», – сказал Фидан.
Он добавил, что на сегодняшней встрече подробно обсуждались вопросы безопасности, военного и разведывательного аспекта отношений стран, в первую очередь борьба против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической.
«Мы выразили удовлетворение тем, что иракская сторона приняла решение закрыть три политические партии, связанные с РПК», – отметил глава турецкого МИДа.
Он также сообщил, что Турция с 1 сентября введет безвизовый режим для граждан Ирака в возрасте до 15 и старше 50 лет.
Боестолкновения между турецкими силами и РПК начались в 1984 г., жертвами конфликта с тех пор стали десятки тысяч человек. В ноябре 2022 г. после теракта в центре Стамбула президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.