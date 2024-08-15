Турция и Ирак подписали меморандум о военном сотрудничестве

Боестолкновения между турецкими силами и РПК начались в 1984 г., жертвами конфликта с тех пор стали десятки тысяч человек. В ноябре 2022 г. после теракта в центре Стамбула президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.