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Турция и Ирак подписали меморандум о военном сотрудничестве

Ведомости

Турция и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной сфере и безопасности, а также борьбе с терроризмом. Об этом в Багдаде сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра и главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, передает турецкий телеканал TRT Haber.

Документ был подписан министрами обороны двух стран.

«Мы верим, что выведем наше сотрудничество на новый уровень благодаря созданию совместных координационных и учебных центров, предусмотренных этим соглашением», – сказал Фидан.

Он добавил, что на сегодняшней встрече подробно обсуждались вопросы безопасности, военного и разведывательного аспекта отношений стран, в первую очередь борьба против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической.

«Мы выразили удовлетворение тем, что иракская сторона приняла решение закрыть три политические партии, связанные с РПК», – отметил глава турецкого МИДа.

Он также сообщил, что Турция с 1 сентября введет безвизовый режим для граждан Ирака в возрасте до 15 и старше 50 лет.

Боестолкновения между турецкими силами и РПК начались в 1984 г., жертвами конфликта с тех пор стали десятки тысяч человек. В ноябре 2022 г. после теракта в центре Стамбула президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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