ЦАХАЛ: Израиль уничтожил в Газе более 17 000 палестинских боевиков
За время операции в секторе Газа израильские войска ликвидировали более 17 000 палестинских радикалов. Об этом заявил официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Войска ЦАХАЛ продолжают сражаться в Газе – они действуют в Рафахе, Хан-Юнисе, центральной части сектора Газа и наносят удары повсюду. На данный момент мы ликвидировали более 17 000 террористов», – сказал он.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.