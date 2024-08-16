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Президент Польши разрешил стрелять по нелегальным мигрантам на границе

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, упрощающий правила применения оружия солдатами и офицерами, в том числе при охране границы. Об этом сообщает RMF24.

Во время празднования Дня польской армии в Варшаве президент заявил, что рад возможности подписать закон, который «позволит защищать границу и другие места еще лучше, еще эффективнее, а также повысит безопасность польского солдата».

Положения «Закона о поддержке деятельности солдат и офицеров» вводят в Уголовный кодекс Польши положение, исключающее ответственность за деяния, совершенные при определенных условиях. Речь идет о применении оружия солдатом или офицером, защищающим границу, для отражения посягательства на их (или иных лиц) жизнь, здоровье или свободу. Условием того, что такое действие военных не станет правонарушением, является наличие обстоятельств, требующих немедленного принятия мер.

Это положение было сочтено спорным общественными организациями – в том числе Хельсинкским фондом по правам человека, а также некоторыми политиками, особенно левыми. По их мнению, положение плохо проработано, представляет собой своего рода «лицензию на убийство» и может привести к тому, что солдаты и офицеры не будут наказаны за действительно серьезные нарушения.

В начале августа стало известно, что военная прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении военнослужащими полномочий на границе с Белоруссией. Все они имеют отношение к ст. 231 и ст. 160 УК страны – неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Только за первые шесть месяцев текущего года солдаты и офицеры пограничной службы использовали оружие 1300 раз при обнаружении нелегальных мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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