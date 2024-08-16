Президент Польши разрешил стрелять по нелегальным мигрантам на границе

Это положение было сочтено спорным общественными организациями – в том числе Хельсинкским фондом по правам человека, а также некоторыми политиками, особенно левыми. По их мнению, положение плохо проработано, представляет собой своего рода «лицензию на убийство» и может привести к тому, что солдаты и офицеры не будут наказаны за действительно серьезные нарушения.