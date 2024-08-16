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Туск не будет баллотироваться в президенты Польши

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск не планирует выставлять свою кандидатуру на участие в выборах президента в стране в 2025 г. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает телеканал TVN 24.

«Нет, я не буду баллотироваться», – уточнил Туск.

Он добавил, что чувствует себя компетентным на посту польского премьера и ему хорошо оставаться на этой должности.

Туск был избран новым премьер-министром Польши 11 декабря 2023 г. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против – 201. В тот же день сейм Польши вынес вотум недоверия предыдущему премьеру от консервативной партии «Право и справедливость» Матеушу Моравецкому.

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября 2023 г. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов. Моравецкий тогда назвал третью победу его партии подряд исторической. 27 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство страны, сформированное Моравецким.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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