Туск не будет баллотироваться в президенты Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск не планирует выставлять свою кандидатуру на участие в выборах президента в стране в 2025 г. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает телеканал TVN 24.
«Нет, я не буду баллотироваться», – уточнил Туск.
Он добавил, что чувствует себя компетентным на посту польского премьера и ему хорошо оставаться на этой должности.
Туск был избран новым премьер-министром Польши 11 декабря 2023 г. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против – 201. В тот же день сейм Польши вынес вотум недоверия предыдущему премьеру от консервативной партии «Право и справедливость» Матеушу Моравецкому.
Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября 2023 г. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов. Моравецкий тогда назвал третью победу его партии подряд исторической. 27 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство страны, сформированное Моравецким.