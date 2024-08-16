Семь человек получили ранения при ударе по ТЦ «Галактика» в Донецке
Семеро мирных жителей, в том числе подросток, ранены в результате удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Данные о пострадавших продолжают поступать, отметил он.
После атаки ВСУ здание ТЦ охватил огонь. Площадь пожара составляет свыше 10 000 кв. м. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние.
В результате удара по ТЦ «Галактика» погибли минимум два человека. Жертв может быть больше, поскольку на момент обстрела в ТЦ было много посетителей. Telegram-канал Mash утверждает, что внутри находились не менее 100 человек.