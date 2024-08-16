В Донецке при обстреле ТЦ «Галактика» погибли два человека
Торговый центр «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка подвергся обстрелу, после чего здание загорелось. В результате минимум два человека погибли, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.
«Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике"», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жертв может быть больше, поскольку на момент обстрела в ТЦ было много посетителей. Telegram-канал Mash утверждает, что внутри находились не менее 100 человек.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.