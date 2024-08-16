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В Донецке при обстреле ТЦ «Галактика» погибли два человека

Ведомости

Торговый центр «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка подвергся обстрелу, после чего здание загорелось. В результате минимум два человека погибли, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

«Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике"», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жертв может быть больше, поскольку на момент обстрела в ТЦ было много посетителей. Telegram-канал Mash утверждает, что внутри находились не менее 100 человек.

Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщает, что удар по центру был нанесен вооруженными силами Украины (ВСУ). На опубликованной «Российской газетой» видеозаписи видно, что в здании сильный пожар и задымление.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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