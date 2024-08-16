В Санкт-Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда вооруженные силы Украины вторглись в регион. На пятый день боев в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. По данным Минобороны РФ, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.