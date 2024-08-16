В Санкт-Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива
В Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива. Об этом сообщил на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. <...> Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», – сказал Беглов (цитата по ТАСС).
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда вооруженные силы Украины вторглись в регион. На пятый день боев в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. По данным Минобороны РФ, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона.