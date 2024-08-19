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Путин примет премьера Госсовета КНР во время его визита в РФ 20-22 августа

Ли Цян посетит Россию по приглашению Мишустина
Ведомости

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян посетит Россию 20-22 августа по приглашению председателя правительства Михаила Мишустина, его примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Ли Цян также будет принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – сообщает правительство (цитата по ТАСС). Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Во время переговоров планируется уделить особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и др. По итогам встречи стороны подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

В июле состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В нем приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Китайская сторона озвучила ряд предложений по повышению эффективности инвестиционного сотрудничества, в их числе – укрепление коммуникации и взаимодействия. Мантуров на встрече отметил, что к 2030 г. товарооборот между Россией и КНР может вырасти до $300 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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