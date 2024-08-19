Путин примет премьера Госсовета КНР во время его визита в РФ 20-22 августа

Путин примет премьера Госсовета КНР во время его визита в РФ 20-22 августаЛи Цян посетит Россию по приглашению Мишустина
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян посетит Россию 20-22 августа по приглашению председателя правительства Михаила Мишустина, его примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Ли Цян также будет принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – сообщает правительство (цитата по ТАСС). Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Во время переговоров планируется уделить особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и др. По итогам встречи стороны подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.
В июле состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В нем приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Китайская сторона озвучила ряд предложений по повышению эффективности инвестиционного сотрудничества, в их числе – укрепление коммуникации и взаимодействия. Мантуров на встрече отметил, что к 2030 г. товарооборот между Россией и КНР может вырасти до $300 млрд.