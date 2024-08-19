Путин примет премьера Госсовета КНР во время его визита в РФ 20-22 августа

В июле состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В нем приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Китайская сторона озвучила ряд предложений по повышению эффективности инвестиционного сотрудничества, в их числе – укрепление коммуникации и взаимодействия. Мантуров на встрече отметил, что к 2030 г. товарооборот между Россией и КНР может вырасти до $300 млрд.