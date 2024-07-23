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В КНР заявили о готовности повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ

Ведомости

Китай готов повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече в Москве с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

«Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, постоянного повышения уровня инвестиционного сотрудничества между двумя странами и достижения взаимной выгоды, взаимовыгодных результатов и общего развития», – приводит слова вице-премьера Госсовета КНР «Жэньминь жибао».

Дин Сюэсян также озвучил четыре предложения по повышению эффективности инвестиционного сотрудничества: усилить планирование и управление инвестиционным сотрудничеством, укрепить коммуникацию и взаимодействие для скорейшей реализации проектов, использовать потенциал инвестиционного сотрудничества, а также активно создавать благоприятную инвестиционную среду.

22 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Мантуров на встрече отметил, что к 2030 г. товарооборот между Россией и КНР может вырасти до $300 млрд. Кроме того, в портфеле комиссии есть более 80 инвестиционных проектов на сумму около $200 млрд, и он будет расширяться. Мантуров добавил, что важно также достигнуть договоренностей об обновлении перечня значимых проектов. Речь идет о более 60 инициатив на сумму свыше $138 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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