В КНР заявили о готовности повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ

22 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Мантуров на встрече отметил, что к 2030 г. товарооборот между Россией и КНР может вырасти до $300 млрд. Кроме того, в портфеле комиссии есть более 80 инвестиционных проектов на сумму около $200 млрд, и он будет расширяться. Мантуров добавил, что важно также достигнуть договоренностей об обновлении перечня значимых проектов. Речь идет о более 60 инициатив на сумму свыше $138 млрд.