В КНР заявили о готовности повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Китай готов повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече в Москве с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.
«Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, постоянного повышения уровня инвестиционного сотрудничества между двумя странами и достижения взаимной выгоды, взаимовыгодных результатов и общего развития», – приводит слова вице-премьера Госсовета КНР «Жэньминь жибао».
Дин Сюэсян также озвучил четыре предложения по повышению эффективности инвестиционного сотрудничества: усилить планирование и управление инвестиционным сотрудничеством, укрепить коммуникацию и взаимодействие для скорейшей реализации проектов, использовать потенциал инвестиционного сотрудничества, а также активно создавать благоприятную инвестиционную среду.
22 июля состоялось 11-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Мантуров на встрече отметил, что к 2030 г. товарооборот между Россией и КНР может вырасти до $300 млрд. Кроме того, в портфеле комиссии есть более 80 инвестиционных проектов на сумму около $200 млрд, и он будет расширяться. Мантуров добавил, что важно также достигнуть договоренностей об обновлении перечня значимых проектов. Речь идет о более 60 инициатив на сумму свыше $138 млрд.