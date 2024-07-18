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Россия поставила рекорд по экспорту алюминиевой проволоки в КНР

Ведомости

Россия поставила рекорд по экспорту алюминиевой проволоки в Китай за первые пять месяцев текущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни.

По данным издания, за указанный период Россия экспортировала проволоки на $4,5 млн. Поставки этой продукции никогда не были крупной статьей экспорта, но тенденции на рынке указывают на перспективы роста, отмечается в публикации. Китай отказывается от медной проволоки из-за высоких цен на металл. По мнению аналитиков, ниша для импорта продукции в республике есть.

Как сообщало агентство Bloomberg, китайский оператор магистральных электросетей State Grid Corp of China сократил закупки медного провода, при этом нарастив приобретение алюминиевого. По данным Shanghai Metals Market, тендеры State Grid на алюминиевую проволоку выросли на 40% до 718 000 т за первые четыре месяца этого года.

В контексте общих поставок «Русала» алюминиевой проволоки объем поставок в Китай незначительный, но увеличение экспорта в Азию – устоявшийся тренд, отмечает «Коммерсантъ». В 2023 г. «Русал» сократил выручку, полученную в Европе и американском регионе, на 40% до $3,5 млрд. При этом выручка в Китае выросла в 2,5 раза до $2,8 млрд.

В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что экспорт российского алюминия в КНР в январе – сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. и составил 806 250 т. Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался еще во втором полугодии 2022 г. В январе РБК писал, что за весь прошлый год Китай увеличил ввоз российского алюминия в 2,1 раза. Рост поставок связан с переориентацией российского экспорта на рынки дружественных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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